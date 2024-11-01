Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 31 жовтня 2024 року.

Рома у матчі десятого туру італійської Серії А на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Торіно (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли результативним ударом відзначився Паулу Дібала.

Український форвард Артем Довбик не потрапив у заявку на цю гру і, за інформацією ЗМІ, напередодні матчу у нього піднялася температура.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Торіно у рамках 10-го туру італійської Серії А-2024/25:

Рома — Торіно 1:0

Гол: Дібала, 20.

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Ле Фе, Коне, Залевські (Ель Шаараві, 78) — Бальданці (Крістанте, 78), Пізіллі (Пеллегріні, 64) — Дібала (Шомуродов, 78).

Торіно: Мілінкович-Савич — Коко, Маріпан (Педерсен, 59), Мазіна — Войвода (Тамез, 88), Річчі, Лінетті (Карамо, 80), Гінейтіс (Нджиє, 46), Лазаро — Адамс, Санабрія (Влашич, 58).

Попередження: Бальданці, Пеллегріні — Коко, Мазіна.