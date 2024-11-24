Італія

Потужна перемога міланського клубу.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про розгромну перемогу над Вероною (5:0) в рамках 13-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Я дуже добре знаю Корреа, і він старанно тренується з 13 липня. Ми знаємо, що у нас велика команда, і є велика конкуренція за місце в складі, але Корреа вже добре себе проявив, виходячи на заміну до паузи на матчі збірних, і я подумав про те, щоб випустити його в старті. Цього разу в мене не було сумнівів, мені потрібно було тільки вибрати, хто гратиме поруч із ним.

Лаутаро в будь-якому разі залишився б на лавці через симптоми грипу. Тож я вибирав між Тюрамом та Арнаутовичем.

Я задоволений Корреа і всіма хлопцями, це був дуже професійний виступ, з огляду на те, що у нас було всього 48 годин на підготовку.

Перехід на гру в чотири захисники? Це може бути варіантом на майбутнє. Мені потрібно було дати деяким гравцям відпочинок після матчів збірних, а Карлос Аугусто повертався після місячної відсутності. Ми виграли дуже важливий матч, і єдина причина для занепокоєння — це Ачербі, який відчув м'язовий дискомфорт, тому попросив заміну.

Ми бачили, як добре зіграв Де Врей, але сподіваємося, що Ачербі скоро повернеться", — сказав Індзагі.