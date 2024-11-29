Італія

Серйозні конкуренти для українця.

ФІФА опублікувала список номінантів із загальних позицій на потрапляння в команду 2024 року.

У категорії "найкращі нападники" присутній український форвард Артем Довбик, який провів чудовий сезон у Жироні в іспанській Ла Лізі, перш ніж влітку перебрався до Роми.

Крім українця, на таку честь претендують ще 21 гравець, серед яких виділимо Ерлінга Голанда, Гаррі Кейна, Ліонеля Мессі, Віктора Дьокереша, Кіліанна Мбаппе, Кріштіану Роналду та Лаутаро Мартінеса.

🥁 #TheBest FIFA Men's 11 nominees.



Cast your vote now! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

Нагадаємо, у голосуванні за Золотий м'яч, який було вручено іспанському півзахиснику Манчестер Сіті Родрі, Довбик посів 29 місце.