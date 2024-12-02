Італія

Римський клуб переймається через атакувальну позицію.

Рома шукає нового нападника, який буде конкурувати з форвардом Артемом Довбиком.

Як повідомляє Corriere dello Sport, узбецький нападник Ельдор Шомуродов не підходить на цю роль, і тому Рома спробує продати його взимку.

Спортивному директору Флорану Гісольфі доведеться шукати центрального форварда, який погодиться на роль запасного або адаптується до гри поряд з Артемом.

Раніше повідомлялось, що Тотті не виключив можливості повернення до Роми.