Іспанія

Іспанець пишається порівнянням з Лео.

Вінгер Басрелони Ламін Ямал пояснив, що порівняння з Ліонелем Мессі не завжди позитивно впливає на нього.

"Для мене це велика честь, коли мене порівнюють з Мессі, але я намагаюся написати свою власну історію.

Мессі – найкращий в історії, а я, як і раніше, роблю перші кроки. Іноді ці порівняння не допомагають.

На якого гравця орієнтувався? Крім Мессі, це Неймар і Роналдінью. В основному через їх веселий стиль і образ у грі... Я завжди пробую щось нове", – сказав Ямал.

Цього сезону Ямал забив 5 голів і зробив 9 передач у 16 ​​матчах Ла Ліги.

Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.