Італія

Клуб готовий продавати.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта заявив, що готовий відпустити гравців у січневе трансферне вікно, якщо хтось забажає залишити команду.

"Так, наші футболісти високо цінуються не лише в Італії. Вони показали, що не поступаються найкращим. Але ми не той клуб, який хоче продавати.

Наші гравці хочуть залишитись. Але якщо хтось із гравців виявить бажання піти у січні, ми його вислухаємо", – сказав Маротта.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Удінезе у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25.