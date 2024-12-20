Кіліан Мбаппе висловився про своє рішення залишити французький гранд.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
20 грудня 2024, 12:46
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вкотре прокоментував своє рішення приєднатися до мадридського Реалу минулого літа на правах вільного агента.
"Я провів у ПСЖ сім років, і для мене це було честю. Думаю, що сказав і довів недостатньо, але завжди усвідомлював, де я перебуваю і наскільки великим клубом є ПСЖ. Я завжди казав, що це найбільший клуб у Франції та один із найкращих у світі.
Але потім я перейшов у найбільший клуб у світі. Завжди казав, що Реал — єдиний клуб, заради якого я покинув би ПСЖ. Якби не зміг перейти до Реалу, то залишився б у ПСЖ до кінця кар'єри. Звісно ж, завжди дивлюся матчі ПСЖ. У мене є друзі у команді, і зараз вони грають добре", — наводить слова Мбаппе Marca.
Нинішнього сезону Мбаппе провів 23 матчі, в яких забив 13 голів та віддав три гольові передачі.