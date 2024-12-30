Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 18 туру італійської Серії А Болонья на своєму полі поступилася Вероні з рахунком 2:3.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли Беня Домінгес вивів господарів поля вперед, проте ще до перерви Верона не лише відігралася, а й забила другий м'яч. Авторами голів стали Амін Сарр та Каспер Тенгстедт.

Потім на 58 хвилині Домінгес оформив дубль, зрівнявши цифри на табло, а за сім хвилин до цього Болонья залишилася у меншості після вилучення Томаззо Побеги.

І все ж останнє слово було за Вероною, коли на 88 хвилині м'яч у свої ворота відправив Сантьяго Кастро.

Таким чином, Болонья набрала 28 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Верони 18 балів та 16 рядок.

Болонья — Верона 2:3

Голи: Домінгес, 20, 58 - Сарр, 38, Тенгстедт, 45+2, Кастро (аг), 88.

Болонья: Скорупські — Гольм (Де Сільвестрі, 89), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Побега — Домінгес (Ндоє, 80), Фаббіан (Даллінга, 89), Одгор (Орсоліні, 89) — Кастро.

Верона: Монтіпо — Давідович (Маньяні, 59), Коппола, Гіларді — Чачуа, Сердар, Дуда, Лазович (Брадарич, 30) — Суслов (Белаян, 59) — Сарр (Москера, 70), Тенгстедт (Роша Лівраменто, 70).

Попередження: Кастро, Лукумі — Давідович, Суслов, Коппола, Гіларді, Чачуа.

Вилучення: Побега, 51.