Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Комо у матчі 18 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Лечче з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі міг бути відкритий на 31 хвилині, але Ніко Пас не зміг реалізувати пенальті.

Проте на старті другого тайму господарі поля вийшли вперед зусиллями того ж таки Паса, а через сім хвилин їхній другий гол було скасовано через офсайд.

Потім на 79 хвилині перевагу команди Сеска Фабрегаса подвоїв Патрік Кутроне.

Таким чином Комо набрав 18 очок і піднявся на 15 місце в Серії А, а у Лечче на два бали менше та 16 рядок.

Комо — Лечче 2:0

Голи: Пас, 49, Кутроне, 80.

Комо: Рейна — ван дер Бремпт, Гольданіга, Морено (Доссена, 67), Кемпф, Фадера — Стрефецца (Браунедер, 90), Роберто, Да Кунья, Пас (Енгельгардт, 84) — Кутроне (Белотті, 83).

Лечче: Фальконе — Галло (Уден, 61), Баскіротто, Жан, Доргу — Кулібалі (Боніфаці, 86), П'єрре (Каба, 46), Рафья — П'єротті (Сансоне, 86), Крстович (Ребич, 61), Моренте.

Попередження: дер Бремпт, Гольданіга, Енгельгардт — Кулібалі, П'єротті.