Італія

Результат матчу Серії А.

У 19 турі Серії А відбувся матч між Монцею та Кальярі.

Господарі швидко вийшли вперед - Капрарі реалізував пенальті вже на шостій хвилині. Проте Дзортеа в середині тайму відновив паритет.

Розв'язка відбулась у другому таймі. Пікколі забив, як виявилось, переможний м'яч. А через декілька хвилин Д'Амброзіо залишив господарів в меншості, які так і не змогли нічим відповісти супернику.

Монца — Кальярі 1:2

Голи: Капрарі, 6 (пен) - Дзортеа, 22, Пікколі, 57

Монца: Тураті — Кальдірола, Іццо, Д'Амброзіо — Бірінделлі, Бондо (Акпа-Акпро, 76), Сенсі, Перейра (Мальдіні, 76) — Куррія, Капрарі — Мота

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна (Луїс Паломіно, 68), Луперто, Оберт — Дзортеа, Макумбу, Адопо, Фелічі (Лападула, 75) — Віола, Пікколі (Ауджелло, 75)

Попередження: Бондо, Б'янко — Пікколі, Міна

Вилучення: Д'Амброзіо, 63