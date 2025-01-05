Іспанія

Команда Сімеоне проводить вражаючий сезон.

У матчі 1/16-го фіналу Кубка Іспанії Атлетіко переграв Марбелью (1:0). Ця перемога стала для команди Дієго Сімеоне 13-м поспіль у всіх турнірах.

Таким чином Атлетіко під керівництвом Дієго Пабло Сімеоне повторило клубний рекорд за переможною серією. Попереднє досягнення підкорилося "матрацникам" ще у 2012 році також під керівництвом аргентинця.

Нагадаємо, після 18 матчів Атлетіко з 41 балом в активі йде на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Раніше повіомлялось, що Атлетіко готовий викупити Ленгле.