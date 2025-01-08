Діючий контракт італійця розрахований до літа 2026 року.
Лоренцо Інсіньє, Getty Images
08 січня 2025, 22:20
Нападник Торонто Лоренцо Інсіньє може повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, у послугах 33-річного італійця зацікавлена Монца.
Також наголошується, що агенти футболіста добре знайомі з генеральним директором клубу Адріано Галліані, який запросив інформацію про гравця.
Нагадаємо, Інсіньє виступав за Наполі з 2009 по 2022 рік. Його контракт з клубом МЛС розрахований до літа 2026 року.
Минулого сезону Інсіньє провів 30 матчів, у яких забив сім голів та віддав сім асистів.