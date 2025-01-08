Італія

Діючий контракт італійця розрахований до літа 2026 року.

Нападник Торонто Лоренцо Інсіньє може повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного італійця зацікавлена ​​Монца.

Також наголошується, що агенти футболіста добре знайомі з генеральним директором клубу Адріано Галліані, який запросив інформацію про гравця.

Нагадаємо, Інсіньє виступав за Наполі з 2009 по 2022 рік. Його контракт з клубом МЛС розрахований до літа 2026 року.

Минулого сезону Інсіньє провів 30 матчів, у яких забив сім голів та віддав сім асистів.