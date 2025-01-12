Італія

Тренер розкритикував гравців.

Наставник "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував нічию (1:1) з Кальярі в матчі чемпіонату Італії.

"Я очікував набагато більшого у всіх аспектах. З огляду на якість складу перший тайм був, мабуть, гіршим за всі 13 років моєї тренерської кар'єри.

Нам не вистачало рухливості, темп був надто повільним.

Другий тайм був кращим, ми завдали 25 ударів по воротах. Кальярі почав тягти час, і я так розумію, що в Італії це гаразд – немає проблем, але тоді суддя має додавати понад п'ять хвилин. Це не виправдання, як і втома після Суперкубку – ми мали зіграти краще, але все одно ці фактори не можна ігнорувати", – сказав тренер Мілана.