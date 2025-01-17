Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та генуезький Дженоа.

Римська Рома та генуезький Дженоа зіграють у двадцять першому турі італійської Серії A.

Клаудіо Раньєрі, після нічиєї проти Болоньї (2:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців із Артемом Довбиком у атаці.

Патрік Вієйра, на тлі перемоги над Пармою (1:0), залучив до стартового складу Мазіні в центрі поля.

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Лоренцо Пеллегріні — Довбик.

Запасні: Раян, Де Марці, Абдулхамід, Шомуродов, Суле, Челік, Ермосо, Даль, Бальданці, Залевські, Пізіллі, Сангаре, Ель Шаараві.



Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані, Васкес, Мартін — Френдруп, Мазіні, Торсбю — Дзанолі, Міретті, Пінамонті.