Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та генуезький Дженоа.
Артем Довбик, Getty Images
17 січня 2025, 21:10
Римська Рома та генуезький Дженоа зіграють у двадцять першому турі італійської Серії A.
Клаудіо Раньєрі, після нічиєї проти Болоньї (2:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців із Артемом Довбиком у атаці.
Патрік Вієйра, на тлі перемоги над Пармою (1:0), залучив до стартового складу Мазіні в центрі поля.
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Лоренцо Пеллегріні — Довбик.
Запасні: Раян, Де Марці, Абдулхамід, Шомуродов, Суле, Челік, Ермосо, Даль, Бальданці, Залевські, Пізіллі, Сангаре, Ель Шаараві.
Запасні: Соммаріва, Штольц, Богінен, Сабеллі, Ехатор, Маркандаллі, Анкеє, Маттурро, Касса, Мелегоні, Вентуріно.
Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані, Васкес, Мартін — Френдруп, Мазіні, Торсбю — Дзанолі, Міретті, Пінамонті.
Гра Рома — Дженоа почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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