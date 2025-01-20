Італія

Італієць прокоментував виступи Леау.

Колишній нападник Мілана Антоніо Кассано продовжує напади на португальського форварда "росонері" Рафаела Леау. Зокрема, італієць висловився щодо відсутності пропозицій щодо його трансферу.

"Сіті забирає в Айнтрахта Мармуша за 75 млн євро. Парі Сен-Жермен бере Кварацхелію за 75 млн євро. Якщо хтось хоче його, Леау, вони йдуть, платять за нього і забирають.

Чому топкоманди світу, Баварія, Барселона, Реал, Манчестер Сіті, не розглядають його? За Мудрика заплатили €100 млн. Чому вони їдуть та беруть цих гравців собі, а на цей феномен, про який усі говорять, ніхто не дивиться? — наводить слова Кассано Milan News.

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