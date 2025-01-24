Італія

В іншому випадку італійський клуб не має намірів відпускати свого універсала взимку.

Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед зробив покращену пропозицію Лечче щодо універсального вінгера Патріка Доргу у більш ніж 30 мільйонів євро, проте ця сума не влаштовує італійський колектив.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Лечче виставив "червоним дияволам" фінансові вимоги, згідно з якими вони готові відпустити 20-річного сенегальця цієї зими щонайменше за 40 мільйонів євро включно з бонусами.

За інформацією джерела, в італійському клубі не дозволять Доргу залишити команду в зимове трансферне вікно, якщо їхні забаганки не будуть виконані. Таким чином, вищезгадана пропозиція МЮ була відхилена — 30 млн євро недостатньо.

У поточному сезоні Патрік Доргу провів за Лечче 22 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист. Його поточний контракт спливає влітку 2029 року.