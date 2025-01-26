Італія

Керманич прокоментував чутки довкола футболіста.

Данський універсал італійського Лечче Патрік Доргу — ім’я, яке останнім часом усе частіше пов’язують із майбутнім коштовним трансфером до англійського Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" вже зробили кілька спроб домовитись про перехід 20-річного виконавця, але всі вони не відповідали вимогам "вовків" у 40 млн євро.

Перед матчем проти міланського Інтера в рамках 22 туру Серії A, головного тренера Лечче Марко Джампаоло запитали щодо останніх оновлень довкола його підопічного.

"Він потрібен провідним європейським клубам, тому це нормально, що в якийсь момент на нього почнуть впливати... але він дуже зрілий і серйозний хлопець.

Я не думаю, що останні трансферні новини створять для нього якісь проблеми, цього тижня він працював дуже добре", — заявив італійський фахівець.

На рахунку данця 22 матчі, три голи та одна гольова передача.