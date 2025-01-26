Італія

Надважлива перемога неаполітанців.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував перемогу над Ювентусом (2:1) в рамках 22-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Це була чудова гра проти чудової команди, яка ще не програвала в чемпіонаті. Робота окупається, ми маємо бути задоволені. Незважаючи на проблеми, такі як травма Олівейри, завдяки силі команди нам вдається долати всі труднощі. Я сліпо вірю у своїх хлопців.

Перемоги над Аталантою та Ювентусом додали нам самоповаги та впевненості. Я завжди говорив команді ніколи не плакати і не скаржитися. Мене запитують, чого нам не вистачає, але лідер думає про те, що в нього є, і про те, як поліпшити те, що в нього є.

Минулого року Наполі фінішував далеко позаду Інтера, Ювентуса та інших. Сьогодні ми лідируємо", — сказав Конте.