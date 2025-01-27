Італія

Аргентинець зробив 1+1 у матчі Серії А проти Лечче.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував перемогу над Лечче (4:0) в матчі Серії А.

"Я працюю щодня, щоб допомогти команді. Важкий момент позаду, тепер я намагаюся викладатися на повну, допомагати партнерам по команді і робити те, що говорить тренер.

Інтер завжди має набирати три очки, сьогодні вони здобуті, і я задоволений", – сказав Лаутаро.

Нагадаємо, Сімоне Індзагі побив рекорд Аллегрі в Серії А.