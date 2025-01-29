Італія

Тренер не квапиться із цілями на сезон.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан окреслив задачі команди на сезон-2024/25.

"Ми повинні зосередитися на сьогоднішньому дні, що важливо для досягнення нашої другої мети. Першою була перемога в Суперкубку, і ми з цим добре впоралися. Другою — фінішувати у вісімці найкращих у Лізі чемпіонів. Залишилося ще багато ігор, нинішня мета — фінішувати в першій четвірці Серії А.

У матчах є багато моментів, коли я хотів би, щоб команда покращилася. Іноді в нас усе добре, іноді не дуже. Я говорю про якість гри, про те, як ми займаємо простір, про переходи в оборону. Тренери завжди прагнуть до досконалості, ми працюємо над усіма цими деталями.

Це не виправдання, але в нас немає часу. Мені подобається тренуватися з гравцями на полі, бачити прогалини, корективи, які нам потрібно зробити. Але я бачу і позитивні моменти, і те, що ще не покращилося. Хлопці вірять. Краще зіграти спокійну гру, ніж потім відіграватися", — цитує Консейсана TUTTO Mercato WEB.

Нагадаємо, Ібрагімович долучився до вирішення конфлікту поміж Калабрією та Консейсаном.