Італія

Команда Еусебіо Ді Франческо має намір посилити команду у боротьбі за виживання в Серії А.

Конкурент Артема Довбика та нападник Роми Ельдор Шомуродов може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного узбека, як і раніше, зацікавлена ​​Венеція, яка має намір орендувати футболіста з обов'язковим правом викупу за певних умов.

Цього сезону Шомуродов провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Венеція хотіла орендувати форварда Олімпіакоса Романа Яремчука, але футболіст відмовився.

Після 21 туру Венеція набрала 15 очок і посідає передостаннє, 19 місце у Серії А.