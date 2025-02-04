Італія

Чергові новачки для "россонері".

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Ріккардо Соттілем.

Орендна угода з 25-річним італійцем розрахована до кінця сезону. Також у "россонері" буде опція викупу футболіста за десять мільйонів євро.

Крім цього Мілан уклав контракт із півзахисником Монци Ворреном Бондо. Угода розрахована до літа 2029 року.

У нинішньому сезоні Соттіль провів 23 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти. На рахунку Бондо 22 поєдинки.

Після 22 ігор Мілан набрав 35 очок і займає восьме місце у Серії А.