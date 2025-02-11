Італія

Раффаеле Палладіно розкритикував протокол ВАР після поразки від Інтера.

Головний тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно прокоментував поразку своєї команди у матчі 24 туру італійської Серії А проти Інтера (1:2), де перед першим голом проти "фіалок" помилково призначили кутовий.

"Я хочу злитися не на суддю, а на протокол ВАР. Якщо у нас є інструмент, який допоможе суддям робити менше помилок, ми не можемо не втрутитися в об'єктивну помилку. М'яч вилетів приблизно на 20 см.

Це вирішальні деталі. Протокол свідчить, що ВАР не може втручатися. Я згоден, що він не може втручатися постійно, але це не дуже добре, тому що наприкінці гри ми весь час сперечаємось і злимось", — наводить слова Палладіно Football-Italia.

Після 24 турів Фіорентина набрала 42 очки і посідає шосте місце в турнірній таблиці Серії А, а у Інтера 54 бали та другий рядок.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Фіорентина.