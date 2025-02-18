Італія

Італійська команда швидко знайшла заміну Фабіо Пеккьї.

Парма на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Крістіан Ківу.

Деталі угоди із 44-річним румуном не розголошуються. Разом із ним у команді працюватимуть Антоніо Гальярді, Анджело Паломбо та Нікола Паваріні.

На цій посаді Ківу змінив раніше звільненого Фабіо Пекк'ю.

Останнім місцем роботи Ківу був Інтер, який він залишив улітку 2024 року – він пропрацював у системі "нерадзуррі" шість років.

Після 25 турів Парма набрала 20 очок та посідає 18 місце в італійській Серії А.