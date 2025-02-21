Італія

Футболіст хоче отримувати більше ігрового часу.

Півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік може покинути клуб влітку, повідомляє Ніколо Скіра.

Англієць втратив місце в старті, більше не є ключовою фігурою команди та не входить у плани керівництва й тренерського штабу на майбутнє. Чинний контракт Лофтус-Чіка із клубом діє до кінця червня 2027 року.

У цьому сезоні Рубен Лофтус-Чік провів 21 матч в усіх турнірах, де зробив один асист. Його трансферна вартість складає 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що якщо команда не потрапить у зону Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону, Консейсан залишить посаду тренера Мілана.