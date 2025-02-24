Італія

Бразилець може перейти в Ювентус.

Вінгер Бетіса Антоні привернув увагу грандів європейського футболу своїм виступом в Іспанії. Севільці орендували 24-річного гравця у Манчестер Юнайтед у січні — договір розрахований до кінця сезону.

Антоні встиг відзначитися трьома забитими м'ячами і двома результативними передачами, провівши шість матчів за Бетіс.

Як повідомляє Transfer News Live з посиланням на Fichajes, у боротьбу за бразильця включився туринський Ювентус.

Раніше в ЗМІ з'явилися відомості про інтерес до футболіста з боку мюнхенської Баварії. Контракт Антоні з Манчестер Юнайтед розрахований до 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість вінгера в 20 млн євро.