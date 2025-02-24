Італія

Проте команда здобула перемогу.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував перемогу над Кальярі (1:0) в матчі Серії А.

"Результат був понад усе. Ми провели чудовий перший тайм, створили багато моментів. Але ми не змогли вбити інтригу в матчі, а у випадку з таким суперником завжди є ризик нічиєї.

Після перерви нам трохи не вистачало самовладання, думки у грі. Ми терпіли, не дозволяючи супернику багато творити, але й не домінували самі, як було у першому таймі.

Кальярі краще розташовувався на полі, заволодів ініціативою — не можна дозволяти цього робити", — цитує Мотту TMW.

Раніше повідомлялося, що Влахович зацікавив Челсі.