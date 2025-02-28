Італія

Наставник "россонері" заговорив про відставку.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі дев'ятого туру італійської Серії А проти Болоньї (1:2).

"Ми знали, як діяти, коли пресингували суперника, надійно грали в обороні та створювали нашим півзахисникам достатньо простору. Коли ми дотримуємося плану, то створюємо багато моментів, але якщо щось іде не так, у нас все руйнується.

На жаль, змушений говорити і про арбітра. Ні, ми програли не лише через нього, але коли нам забивають після очевидної гри рукою – це прикро. Можна сказати, що всі мають право на помилки, але для нас це був дуже важливий матч.

Я бачу і чую розмови про мою відставку. Таке враження, ніби я потрапив сюди випадково. Скажу чесно – я готовий до будь-яких рішень. Якщо клуб вирішить мене звільнити, скажіть мені про це. Я не попрошу жодного зайвого євро.

Я не людина, яка прийшла з вулиці – я виграв 13 трофеїв та провів 100 матчів у Лізі чемпіонів. Тому ще раз кажу: перестаньте сипати на мою адресу образи. У мене є сім'я, яка все це бачить – це несправедливо", — наводить слова Консейсана Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Болонья — Мілан.