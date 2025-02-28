Італія

Наставник "вовків" відповів на питання щодо здоров'я українського форварда.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував стан українського нападника "вовків" Артема Довбика, який пропустив учорашнє тренування.

"Довбик одужує і вже 1 березня буде в моєму розпорядженні. У мене 26 футболістів в обоймі і всі вони знаходяться під наглядом тренерського штабу. Ми постійно стежимо не лише за Артемом, а й іншими гравцями", — наводить слова Раньєрі Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, 27-річний українець пропустив два останні матчі Роми проти Монци та Порту. На його рахунку 33 матчі, 13 голів та два асисти.

Свій найближчий матч Рома проведе проти Комо. Гра відбудеться у неділю, 2 березня, о 19:00 за Києвом.