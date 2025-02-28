Італія

Рома уникнула поразок у чотирьох поспіль матчах.

Керманича Роми Клаудіо Раньєрі визнано найкращим тренером Серії А за підсумками лютого, передає офіційний сайт турніру.

Протягом місяця "джаллороссі" набрали десять із 12-ти можливих очок. Столичний клуб зіграв унічию з Наполі (1:1, Д), впорався з Пармою й Венецією (обидва — 1:0, В), а також розгромив Монцу (4:0, Д).

Imbattuto per tutto il mese di febbraio: Claudio Ranieri è il Philadelphia Coach of the Month 🏆👏 pic.twitter.com/LKGk4C8meH — Lega Serie A (@SerieA) February 28, 2025

Зараз Рома йде дев'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи 40 залікових балів після 26-ти зіграних матчів.

Раніше повідомлялося, що після відходу 73-річного італійця "джаллороссі" може очолити нинішній керманич Аякса Франческо Фаріолі.