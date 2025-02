Керманича Роми Клаудіо Раньєрі визнано найкращим тренером Серії А за підсумками лютого, передає офіційний сайт турніру.

Протягом місяця "джаллороссі" набрали десять із 12-ти можливих очок. Столичний клуб зіграв унічию з Наполі (1:1, Д), впорався з Пармою й Венецією (обидва — 1:0, В), а також розгромив Монцу (4:0, Д).

Imbattuto per tutto il mese di febbraio: Claudio Ranieri è il Philadelphia Coach of the Month 🏆👏 pic.twitter.com/LKGk4C8meH