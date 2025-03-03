Україна

Молодий воротар поки не зможе заявитись за першу команду.

Полісся підписав контракт на три з половиною роки з 18-річним бразильським голкіпером Фламенго Рафаелем Нуньєсом. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Рафаель розпочав свій футбольний шлях в академії Крузейро. У віці 15 років воротар привернув до себе увагу ще одного титулованого клубу, Фламенго, в системі якого й продовжив свій розвиток.

Відповідно до віку та регламенту, футболіст матиме змогу грати за Полісся-2 та Полісся U-19.

Нагадаємо, Когут та Панчишин стали гравцями Чорноморця.