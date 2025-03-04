Італія

Поки що "россонері" не націлені на збереження португальця в складі.

Мілан наразі не готовий розпочати переговори з Челсі щодо повноцінного трансферу лівого вінгера Жоау Феліша.

За даними журналіста Ніколи Скіри, "россонері" незадоволені виступами 25-річного португальця. Зараз на рахунку гравця один гол у восьми матчах усіх турнірів.

Раніше щодо потенційного придбання Феліша висловився старший радник президента Мілана Златан Ібрагімович. Сам Жоау заявляв, що хотів би залишитися в клубі.

За оренду нападника "россонері" віддали лондонцям 5.5 млн євро. Його контракт із "синіми" розраховано до кінця червня 2031 року.