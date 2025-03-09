Італія

Італієць вірить у свого підопічного.

Головний тренер Реалу Карло Анчелотті оцінив перспективи півзахисника Федеріко Вальверде, який останнім часом грає на позиції правого захисника.

"Він у хорошій формі. Він може грати, і я знаю, що йому менше подобається позиція правого вінгера.

Йому дуже подобається бути півзахисником та правим захисником. У майбутньому він стане одним із найкращих у світі півзахисників", — переконаний Анчелотті.

Після 26 турів іспанської Ла Ліги "вершкові" набрали 54 пункти та посідають третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Барселони на три очка.