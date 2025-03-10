Італія

Підсумки центрального матчу Серії А від коуча Юве.

Головний тренер Ювентуса Тьяго Мотта прокоментував поразку від Аталанти (0:4) в чемпіонаті Італії.

"Аталанта заслужила на перемогу, і ми знали, якого стилю гри від них чекати. Ми добре розпочали, але після першого голу нам було важко відреагувати.

Ми намагалися атакувати без належної організації, що лише ускладнило нашу ситуацію.

Потім припустилися помилки при виході з оборони, що призвело до другого пропущеного м'яча. Після цього ми ще більше втратили баланс, хоч намагалися йти вперед. Аталанта перемогла заслужено", — сказав Мотта.

Ювентус — Аталанта 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А