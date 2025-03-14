Італія

Український хавбек досяг значних успіхів у фізичній формі після травми.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра прокоментував фізичну форму українського півзахисника Руслана Маліновського напередодні матчу Серії А проти Лечче.

"За останні два тижні Маліновський досяг успіху з фізичної точки зору. Він вийшов проти Кальярі на останні 15-20 хвилин і тепер готовий грати з самого початку. Він важливий, тому що може привнести якість на останніх 20-30 метрах, але в півзахисті у нас є гравці високого рівня, і для мене важливо знайти баланс.

Наша мета має бути зрозумілою: ми хочемо залишитися в Серії А. І для цього нам потрібні очки, яких у нас поки що немає. Давайте не забуватимемо, що минуло 233 дні, перш ніж ми виграли домашню гру, тому що ми знаємо, що у цьому чемпіонаті дуже важко перемогти. Деталі мають значення, тому у нас правильні думки, і я завжди вимагатиму від гравців більшого. Я хочу вичавити максимум. Спочатку ми хочемо досягти своєї мети, і поки ми її не досягнемо, ми не можемо думати ні про що інше.

Стан Уго Куенки? На жаль, він травмований. У нього м'язова травма стегна", — наводить слова Вієйри TMW.

У нинішньому сезоні Руслан провів лише сім матчів, у яких відзначився одним асистом.

Свій найближчий матч Дженоа проведе проти Лечче. Гра відбудеться сьогодні, 14 березня, о 21:45 за Києвом.