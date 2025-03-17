Італія

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Кальярі.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував перемогу своєї команди у матчі італійської Серії А проти Кальярі (1:0).

"Артем Довбик гравець, якому потрібне кохання та розуміння, і команда, і я даємо йому це. Я підштовхую його, бо, звісно, ​​нападники живуть заради голів, але я сказав йому, що він не може зосередитися лише на цьому. Йому треба показати сильну гру, повну бажання, рішучості та бойового духу. Нападники втрачають шанси, і це нормально, але важливо опинитися у потрібному місці у потрібний час. Я радий за нього, тому що для нього було важливо перервати свою засуху та показати таку гру, як він це зробив. Він віддав усе, що в нього було, граючи за команду і завзято працюючи, щоб забити гол.

Після минулої гри я попросив хлопців зібратися. Стадіон був переповнений, уболівальники вірили в нас, і ми мали показати, що готові. Нам потрібно було показати сильну гру, повну завзятості, самовіддачі та здатності жертвувати собою. Я задоволений тим, як ми відреагували. Ви бачили інші результати. Цей чемпіонат неймовірно складний, і друга половина сезону це зовсім інший виклик. Ми повинні грати гру за грою, як я завжди говорив, і подивимося, де ми опинимося наприкінці.

Перерва вже настала, і багато гравців будуть у від'їзді зі своїми збірними, так що їм не вдасться відпочити. До того часу, як вони повернуться, ми матимемо лише два дні до наступного матчу, тому нам доведеться адаптуватися. Ми оцінимо тих, хто грав менше, подивимося, хто сильніший, і визначимо, хто може швидко відновитися, тому що ми вирушимо до Лечче, і це буде непроста гра.

Пауло Дібала відчув певний дискомфорт, але, схоже, це не пов'язане з коліном. Подивимося. Завтра він пройде звичайні обстеження, і ми сподіваємося нічого серйозного.

Коли я приїхав, я не думав ні про що, крім того, щоб опустити голову і вперто працювати. Я зосередився на тому, щоб вичавити з хлопців максимум, тому що вони переживали дуже важкий період, не були впевнені в собі, і вболівальники, як і слід було очікувати, були незадоволені. Тепер уболівальники підтримують нас, навіть коли нам доводиться нелегко, і це найпрекрасніше для тренера. Бачити, як команда потрапляє в халепу, і вболівальники її підтримують, — це чудово. Ми маємо продовжувати йти вперед, бо шлях попереду буде нелегким, але з нашими фанатами ми зможемо подолати будь-які перешкоди", — наводить слова Раньєрі прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Кальярі.