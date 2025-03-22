Італія

Італійський клуб активно працює над планами щодо підсилення оборони у літнє трансферне вікно.

Напередодні стало відомо про те, що Наполі повністю узгодив майбутнє підписання молодого центрального захисника Емполі Луки Маріануччі, проте італійський клуб планує оформити трансфер ще одного гравця на цю позицію.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво неаполітанців розглядає кілька варіантів для зміцнення центру захисту.

Так, за інформацією джерела, списку потенційних новачків Наполі є наступні гравці: Умар Соле (Удінезе), Сем Беукема (Болонья), Раду Дрегушін (Тоттенгем) та Федеріко Гатті (Ювентус).

Раніше зазначалося, що команда Антоніо Конте планує провести дуже активну літню трансферну кампанію, під час якої хоче залучити 7-8 нових виконавців на різні позиції.