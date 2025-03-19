Італія

"Адзуррі" готуються до активної трансферної кампанії.

Наполі націлений на здійснення 7-8 підписань у ході наступного трансферного вікна, передає журналіст Ніколо Скіра.

Влітку "адзуррі" хочуть посилитися голкіпером, фулбеком, двома центральними захисниками, півзахисником, одним або двома вінгерами на заміну Хвічі Кварацхелії, який у січні перебрався до ПСЖ, а також дублером Ромелу Лукаку.

Раніше повідомлялося, що на тлі відходу грузинського нападника неаполітанці цікавилися капітаном Лаціо. У майбутньому колектив Антоніо Конте має поповнити талановитий захисник Емполі.

Зараз Наполі продовжує вести боротьбу за Скудетто. Після 29-ти турів Серії А команда йде другою, на три очки відстаючи від лідируючого Інтера.