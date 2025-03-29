Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 29 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 30-го туру італійської Серії А-2024/25 Лечче на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 29 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАДІО ВІА ДЕЛЬ МАРЕ, ЛЕЧЧЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАНГАНЬЄЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Рома з українцем Артемом Довбиком повертається після перерви на матчі національних команд виїзним поєдинком із Лечче. Колектив Клаудіо Раньєрі націлений на сьому поспіль перемогу в чемпіонаті Італії, чого столичний клуб не досягав аж із березня 2016 року, тоді як команда Марко Джампаоло підходить до суботнього протистояння на тлі серії з чотирьох поразок.

Також варто зауважити, що один із претендентів на виліт не знає смаку звитяг на власному полі з середини грудня 2024-го (2Н, 4П). Тим не менш, скромному клубу з регіону Апулія в двох попередніх домашніх зустрічах із римлянами вдалося не дозволити їм поїхати зі Стадіо Віа дель маре з трьома заліковими балами.

Рома достатньо довго провалювала поєдинки на виїзді, але останнім часом їхня виїзна форма помітно покращилася. Зокрема, "джаллороссі" уникнули поразок у попередніх шести матчах (4В, 2Н) чемпіонату Італії, не досягнувши бажаного результату виключно в протистояннях із претендентами на вихід до єврокубків.

Важка травма Пауло Дібали, через яку він вибув до кінця поточної кампанії, певним чином обмежить можливості "вовків" в атакувальних діях. Однак, очікуємо, що навіть попри відсутність одного з лідерів вони мають ще раз впоратися із суперником, якого розгромили в першому колі Серії А-2024/25 на Стадіо Олімпіко (4:1).

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Лечче оцінюється показником 4.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Галло — Кулібалі, П'єрре, Гельгасон — П'єротті, Крстович, Карлссон

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Пеллегріні — Довбик

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