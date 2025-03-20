Італія

Проблеми лідера "вовків" виявилися серйознішими, ніж очікувалося.

Лідер і нападник Роми Пауло Дібала більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 31-річний аргентинець отримав травму у матчі Серії А проти Кальярі (1:0), після чого була інформація, що він пропустить близько місяця.

Однак після детальних медичних обстежень було вирішено перенести операцію на лівому напівсухожиллі, через що він вибув на тривалий термін.

Цього сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив вісім м'ячів та віддав чотири гольові передачі.

Після 29 турів Рома набрала 49 очок і посідає сьоме місце у Серії А. Свій наступний матч "вовки" проведуть проти Лечче — гра відбудеться 29 березня, о 21:45.