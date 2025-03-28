Італія

Форвард "вовків" розповів про своє відновлення після операції.

Нападник Роми Пауло Дібала прокоментував своє відновлення після травми, через яку він вилетів до кінця сезону.

"Я в порядку. Я вже говорив з Раньєрі. Я не знаю, чи буду я на матчі з Лечче — мені потрібно поговорити з лікарями. Не знаю. Думаю, я буду на інших матчах.

Не знаю, чи повернуся я до вересня. Я можу ходити без милиць, але мені сказали їх використовувати", — наводить слова Дібали RomaPress.

Нинішнього сезону 31-річний аргентинець провів 36 матчів, у яких забив вісім голів та віддав чотири асисти.