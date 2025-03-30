Італія

Керманич Роми прокоментував успіх у гостьовій грі.

Рома напередодні у гостьовому матчі тридцятого туру італійської Серії A обіграла Лечче.

Лечче — Рома 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "джаллороссі" Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ власної команди.

"Я задоволений нашим виступом. Було важливо перемогти, і нам це вдалось, хоча й із деякими труднощами. У Лечче складне поле, але я все одно задоволений тим, як ми грали.

На майбутнє, однак, ми повинні спробувати покращити гру в певних деталях. Сьогодні ми дещо схибили в окремих епізодах.

Під час матчу я вирішив поставити Шомуродова поруч із Довбиком, щоб трохи розвантажити його. Із присутністю Ельдора ми змогли зменшити тиск на Артема, щоб він відчував себе менш ізольованим.

Я сподіваюсь робити свій внесок до успіхів команди до кінця. Я не можу сказати, хто буде тренером Роми в наступному сезоні, але обіцяю, що він точно буде молодшим за мене.

Вибір не залежатиме від того, чи потрапимо ми до Ліги чемпіонів. Ми повинні зробити розумні міркування і мудрий вибір, також беручи до уваги правила фінансового фейр-плей.

Ми завжди повинні вірити в перемогу до кінця. Це був важкий матч, але команда була дуже сконцентрована від самого початку.

Ми змарнували два відмінних моменти, а потім безглуздо втратили м'яч у нашій останній третині та подарувати їм шанс. У другому ж таймі гра була більш напруженою, менш гострою, але важливою була перемога над командою, яка бореться за виживання, що може виявитись у підсумку одним із найскладніших матчів на цій стадії сезону.

Лечче любить починати гру ззаду з передачами від воротаря, і ми бачили, що вони так борються проти агресивних команд із пресингом, тому я сказав своїм гравцям не давати суперникам часу на володіння м'ячем. Ми знали, що вони сильні в поперечних передачах та в цих швидких переходах.

Ліга чемпіонів? Ще рано говорити про це. Я сказав гравцям, що ми повинні дійти до літа без відчуття невиконаної роботи. Ми повинні віддати всі сили, ніколи не здаватись. Залишилось лише вісім матчів, і всі вони будуть такими ж важкими, як і сьогодні, потім ми приймемо результати і подивимось, де ми знаходитимемось.

Я дякую всім своїм гравцям сьогодні, але я після гри зайшов до роздягальні й сказав хлопцям: "Як ви смієте, ви намагаєтеся звести мене в могилу! Добре, що я пройшов усі кардіологічні тести перед цією роботою!", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома прийматиме туринський Ювентус.