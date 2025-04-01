Італія

У англійця проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник "Мілана" Рубен Лофтус-Чік тривалий час не зможе допомогти своїй команді, повідомляє ESPN.

Перед матчем з Наполі (0:1) у 29-річного англійця діагностували гострий апендицит та провели екстрену операцію. Очікується, що Лофтус-Чік тепер зможе повернутися на поле на початку травня.

Рубен Лофтус-Чік провів 22 матчі у сезоні-2024/2025, відзначившись однією результативною передачею та не забивши жодного гола. Його трансферна вартість складає 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що якщо команда не потрапить у зону Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону, Консейсан залишить посаду тренера Мілана.