У англійця проблеми зі здоров'ям.
Рубен Лофтус-Чік, Getty Images
01 квітня 2025, 09:38
Півзахисник "Мілана" Рубен Лофтус-Чік тривалий час не зможе допомогти своїй команді, повідомляє ESPN.
Перед матчем з Наполі (0:1) у 29-річного англійця діагностували гострий апендицит та провели екстрену операцію. Очікується, що Лофтус-Чік тепер зможе повернутися на поле на початку травня.
Рубен Лофтус-Чік провів 22 матчі у сезоні-2024/2025, відзначившись однією результативною передачею та не забивши жодного гола. Його трансферна вартість складає 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що якщо команда не потрапить у зону Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону, Консейсан залишить посаду тренера Мілана.