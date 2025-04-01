Італія

Дестро перейшов до команди з нижчого дивізіону чемпіонату Італії.

Колишній нападник Мілана та Роми Маттіа Дестро став гравцем Реджани з Серії Б, повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований до 30 червня 2025 року.

Останнім відомим клубом Дестро був Емполі, до якого він приєднався в липні 2022 року. Загалом за свою кар'єру він провів 360 матчів і забив 109 голів.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ перебуває за крок від побиття історичного рекорду Мілана.