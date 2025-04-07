Італія

Третя поразка поспіль "богині".

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився після мінімальної поразки від римського Лаціо (0:1) в рамках 31-го туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

"На мою думку, Аталантаа зіграла переконливо проти сильного суперника. Судять завжди за результатом, який у цьому випадку не відображає ходу гри. Ми не заслуговували на поразку.

Залишилося сім матчів. Якщо гратимемо з тією ж інтенсивністю, духом і бажанням домогтися результату, то нам все ще під силу надолужити те, що не вдалося в останніх трьох матчах. У футболі потрібно вміти приймати такі ситуації та реагувати. Все ще можливо. Я вірю в команду.

Останнім часом нам не вдавалося забити гол, а коли суперники забивають за першої нагоди, вся гра опиняється під загрозою. Із цим важко змиритися, але це футбол", — заявив Гасперіні.

Наразі Аталанта посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючого Інтера на десять очок.