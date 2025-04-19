Італія

В Ліверпулі у італійця мало шансів заграти.

Італійський Мілан влітку збирається оформити трансфер вінгера англійського Ліверпуля Федеріко К'єзу. Про це повідомляє портал CaughtOffside.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" розглядають кандидатуру 27-річного італійця, як одну з пріоритетних у літнє трансферне вікно. Ліверпуль не проти продажу свого гравця, встановивши цінник на нього в розмірі 25-30 млн. євро.

Зазначається, що сам футболіст хоче довести, що не дарма минулого літа отримав запрошення від "червоних", але розуміє наскільки складно буде це зробити під керівництвом Арне Слота, який надає перевагу Мохамеду Салаху, Луїсу Діасу, Коді Гакпо та Діогу Жоті.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Цього сезону Федеріко К'єза відіграв за Ліверпуль 12 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.