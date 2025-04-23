Італія

Як і очікувалося, українець не зможе допомогти Дженоа у 33 турі Серії А.

У рамках 33-го туру італійської Серії А римський Лаціо вирушить у гості до Дженоа.

Тренерський штаб "грифонів" під керівництвом Патріка Вієйра оголосив стартовий склад на це протистояння.

Як і повідомлялося раніше, центральний півзахисник Руслан Маліновський опинився поза заявкою на гру з римлянами — українець продовжує відновлюватися після травми.

Матч Дженоа — Лаціо відбудеться сьогодні, 23 квітня, о 19:30 за київським часом.