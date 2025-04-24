Італія

"Россонері" справжній криптоніт для "нерадзуррі".

Мілан в рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії розбив мрії Інтера на цьогорічний "требл", розгромивши "нерадзуррі" із рахунком 3:0.

Таким чином, Інтер вже п'ять матчів поспіль не знає смаку перемог в Derby della Madonnina. Востаннє колектив Сімоне Індзагі вигравав у Мілана 22 квітня, 2024 року. Тоді в матчі 33-го туру італійської Серії А "чорно-сині" здолали "россонері" із рахунком 2:1, що дозволило їм достроково стати чемпіонами Італії.

До цієї невтішної для Інтера серії, вони мали шість перемог поспіль над Міланом.

Раніше Сімоне Індзагі висловився про поразку в міланському дербі.