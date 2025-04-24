"Россонері" справжній криптоніт для "нерадзуррі".
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24 квітня 2025, 12:14
Мілан в рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії розбив мрії Інтера на цьогорічний "требл", розгромивши "нерадзуррі" із рахунком 3:0.
Таким чином, Інтер вже п'ять матчів поспіль не знає смаку перемог в Derby della Madonnina. Востаннє колектив Сімоне Індзагі вигравав у Мілана 22 квітня, 2024 року. Тоді в матчі 33-го туру італійської Серії А "чорно-сині" здолали "россонері" із рахунком 2:1, що дозволило їм достроково стати чемпіонами Італії.
До цієї невтішної для Інтера серії, вони мали шість перемог поспіль над Міланом.
Раніше Сімоне Індзагі висловився про поразку в міланському дербі.