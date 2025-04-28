Італія

Раньєрі відзначив важливість перемоги над Інтером та присвятив її вболівальникам, підкресливши, що команда готова рухатися далі.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі поділився емоціями після перемоги своєї команди над Інтером (1:0). Італійський наставник зазначив, що команда дуже прагнула зробити своїх вболівальників гордими, попри те, що фанати не могли бути присутніми на матчі.

"Цю перемогу ми присвячуємо нашим уболівальникам. Вони не змогли бути тут, але ми дуже хотіли зробити їх гордими", — сказав Раньєрі. За його словами, перші 30 хвилин гри були дуже сильними, і хоча Інтер адаптувався після цього, Рома зуміла зберегти злагодженість та перекрити всі можливості суперника.

"Це дуже важлива перемога для нас. Ми не перемагали топкоманду, але сьогодні ми виграли в команді, силу якої знають усі", — додав тренер Роми.

Раньєрі підкреслив, що команда не зупиняється на досягнутому і вже планує підготовку до наступного важливого матчу з Фіорентиною.

Звіт про матч читайте на Football.ua.