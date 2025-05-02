Італія

Раньєрі висловив підтримку українському форварду "вовків" Артему Довбику.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі дав свою оцінку українському форварду Артему Довбику, висловивши впевненість у його розвитку та потенціалі. Італійський фахівець підкреслив, що гравці, як і Довбик, потребують часу для адаптації, і що він вірить у здатність українця прогресувати та досягати високих результатів у Серії А.

"Я дуже вірю в Довбика. Це не погане придбання для нашої команди. Він вже довів свою цінність, ставши найкращим бомбардиром іспанської ліги. Деяким гравцям для адаптації потрібно більше часу, іншим – менше. Всі ми пам’ятаємо історію Едіна Джеко, який також мав певний час на пристосування, а тепер є одним із лідерів. Артем вже приніс нам важливі очки, і я переконаний, що він може і повинен рости далі", – поділився Раньєрі в інтерв'ю Pazzi di fanta.

Також тренер Роми зазначив, що питання майбутнього Довбика в команді буде обговорюватися пізніше. "Це стосується не лише Артема, але й усіх гравців. Ми поговоримо про це після закінчення сезону, але я вірю, що у нього є всі необхідні якості для подальшого розвитку", – додав італієць.

Щодо потенційного партнерства Довбика з іншими гравцями, зокрема з Шомуродовим, Раньєрі заявив: "Дует Довбика і Шомуродова? Це варіант, над яким я думав. Вони добре доповнюють один одного і можуть допомогти команді. Це безперечно варіант, який ми можемо використовувати в майбутньому, зокрема і в матчах, які наближаються".

У поточному сезоні Серії А Довбик забив 11 голів в 30 матчах.